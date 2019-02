Der FC Bayern München muss bei seiner angestrebten Aufholjagd auf Borussia Dortmund vorerst ohne Fußball-Nationalkeeper Manuel Neuer auskommen. Der 32-Jährige fehlt am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters zog sich laut Vereinsangaben vom Freitag im Training eine Blessur an der rechten Hand zu und reiste deswegen nicht mit ins Rheinland. Wie wie schwer die Verletzung ist und wie lange Trainer Niko Kovac voraussichtlich ohne Neuer planen muss, teilte der Verein nicht mit. Laut "Bild"-Informationen ist der Torhüter am rechten Daumen verletzt, gebrochen sei nichts.

Als erprobter Vertreter steht Sven Ulreich bereit, der vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison steht. Der 30-Jährige hatte schon für Neuer im Tor gestanden, als dieser wegen drei Brüchen am Fuß monatelang ausgefallen war.

Die Münchner starten am Samstag in eine wegweisende Woche. Nach dem Leverkusen-Spiel steht das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch bei Hertha BSC an, danach kommt der FC Schalke. Und das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool, bei dem am 19. Februar das Hinspiel in England stattfindet, rückt auch immer näher.

Bitterer Ausfall im Fernduell mit Dortmund

Trainer Kovac, der in Leverkusen auch auf den langzeitverletzten Corentin Tolisso sowie weiter auf Franck Ribéry und Arjen Robben verzichten muss, hatte Neuer zuletzt "eine richtig gute Form" bescheinigt. Dass der Keeper jetzt im Fernduell gegen den sechs Punkte vorne liegenden Spitzenreiter Borussia Dortmund ausfällt, ist für Torhüter und Mannschaft bitter.

Neuer selbst hatte sich zum Start in das Jahr 2019, zu dem er den Jahreswechsel anders als zwölf Monate zuvor nicht an Krücken erlebte, viel vorgenommen. "Wir haben sehr erfahrene Spieler, die schon gewisse Erfolge gefeiert haben, aber wir sind hungrig", hatte der Nationaltorhüter in der Vorbereitung erklärt. Seit dem Sommer, hat er keine Probleme mehr an seinem Fuß. "Ich kann wieder alles machen, nichts tut mehr weh", sagte er wiederholt.

Ulreich war ein weitestgehend starker Neuer-Vertreter in dessen langer Leidenszeit, die im März 2017 mit einem "kleinen Eingriff" am linken Fuß begann. In Leverkusen will der Reservist wieder seine Klasse beweisen.