Tony Martin hat die Kopfsteinpflaster-Etappe der 102. Tour de France gewonnen und ist neuer Träger des Gelben Trikots. Der 30 Jahre alte Radprofi holte sich auf dem vierten Teilstück nach 223,5 Kilometern von Seraing nach Cambrai den Tagessieg.

Martin hatte sich rund dreieinhalb Kilometer vor dem Ziel aus dem Feld gelöst. Er ist der 15. Deutsche, der das legendäre Trikot für den Gesamtführenden tragen darf.

"Das ganze Pech der letzten Tage hat sich heute in Glück gewandelt", sagte Martin in der ARD. Zuvor hatte er das Gelbe Trikot jeweils nur um Sekunden verpasst. Zweiter wurde in Cambrai Martins Landsmann John Degenkolb. Auf Rang drei fuhr Peter Sagan aus der Slowakei.

Minutenlang ließ sich Martin nach seinem insgesamt fünften Etappensieg von seinem Teamkollegen von Etixx-Quick Step feiern. Er führt nun im Klassement mit zwölf Sekunden Vorsprung auf den Briten Christopher Froome.