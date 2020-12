Ein überragender Wesley Matthews hat die Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA zu einem 116:104-Sieg bei den Washington Wizards geführt. Der Shooting Guard steuerte am Sonntagabend (Ortszeit) 36 Punkte zum Erfolg der Texaner in der US-Hauptstadt bei und verwandelte zehn Drei-Punkte-Würfe. Zwei Tage nach der Heimniederlage gegen die Houston Rockets lieferte auch Dirk Nowitzki als zweitbester Schütze mit 19 Zählern eine solide Leistung ab. Nach dem zwölften Saisonsieg bleiben die Mavericks Fünfter in der Western Conference.

Bester Mann bei den Wizards war John Wall, der bis zu seiner Verletzung kurz vor Schluss 28 Punkte holte. Die von vielen Verletzungs-Ausfällen geplagten Gastgeber hatten zum dritten Mal innerhalb einer Woche nur zehn Mann im Kader.

Unterdessen baute Titelverteidiger Golden State Warriors seinen Startrekord auf 22 Siege in Serie aus. Das überragende Team dieser Saison gewann bei den Brooklyn Nets mit 114:98. Bester Spieler im Gästeteam war erneut Stephen Curry mit 28 Punkten.