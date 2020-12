Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist bis Ende 2017 an McLaren-Honda gebunden. "Er hat einen klaren Dreijahresvertrag mit uns, ohne Optionen", sagte McLaren-Boss Ron Dennis in einem Interview der offiziellen Formel-1-Homepage formula1.com. "So einfach ist das."

Alonso kehrte in dieser Saison von Ferrari zu dem britischen Traditionsteam zurück, von dem er 2007 nach nur einem Jahr im Streit gegangen war. Zuletzt gab es Spekulationen, der Spanier könnte McLaren wieder vorzeitig verlassen, sollten Erfolge weiter ausbleiben. Nach vier Saisonrennen ist Alonso wie sein englischer Teamkollege Jenson Button noch ohne Punkte. McLaren fährt mit dem nach langer Pause zurückgekehrten Motorenpartner Honda weit hinter der Spitze her.

Letzter Triumph des Teams war 2008

Dennis versicherte, McLaren und Honda teilten die Leidenschaft, in der Formel 1 zu gewinnen. "Wir wussten, dass die Saison hart wird, aber wir machen mit jedem Grand Prix Fortschritte", sagte der Brite. "Wir müssen einen Berg besteigen", beschrieb er den schwierigen Weg zurück an die Spitze. Aber er garantiere, dass der Rennstall den Gipfel erklimmen werde.

McLaren zählt mit zwölf Fahrer-Weltmeisterschaften und acht Konstrukteurstiteln zu den erfolgreichsten Formel-1-Teams. Der bislang letzte Triumph gelang 2008 mit Lewis Hamilton und dem damaligen Motorenpartner Mercedes.