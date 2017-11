Marcel Halstenberg wird gegen England sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. «Halstenberg spielt von Anfang an, auf jeden Fall», kündigte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag an.

Marcel Halstenberg wird gegen England sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. «Halstenberg spielt von Anfang an, auf jeden Fall», kündigte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag an. Der 26 Jahre alte Profi von RB Leipzig wird am Freitag (21.00 Uhr) in London im Länderspiel-Klassiker gegen England als linker Verteidiger auflaufen. Auf Real-Madrid-Star Toni Kroos wird Löw im ausverkauften Wembley-Stadion wahrscheinlich verzichten.

Noch gehandicapt

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte am Donnerstag beim Training in Berlin nur das Aufwärmprogramm mit dem Team absolvieren. «Er ist noch gehandicapt von der Magen-Darm-Geschichte. Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Da gehe ich kein Risiko ein», erklärte der Bundestrainer zu Kroos. Als Kapitän für den verletzten Torwart Manuel Neuer wird Sami Khedira oder Mats Hummels auflaufen, sagte Löw. Auch Ersatzkapitän Thomas Müller fehlt wegen einer Verletzung.