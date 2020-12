DFB-Präsident Wolfgang Niersbach bedauert den Wechsel von Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteigerzu Manchester United. "Mir fällt der Gedanke schwer, ihn nicht mehr in Deutschland zu haben", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag im niedersächsischen Barsinghausen, wo ein Jahr nach dem Finalsieg in Brasilien der WM-Pokal ausgestellt wurde. "Schweinsteiger ist auch außerhalb des Fußballs ein total prima Kerl", fügte Niersbach hinzu.

Der 30 Jahre alte Weltmeister wechselt nach 17 Jahren bei Bayern München zum englischen Rekordmeister. Niersbach deutete an, dass der DFB-Kapitän mit dem Transfer auch noch einmal Motivation für weitere Ziele suche. "Ich weiß von ihm, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall noch Europameister werden will", meinte der DFB-Präsident.

Seit Ende Mai tourt der DFB mit einer Nachbildung des WM-Pokals durch Deutschland, um den Cup der Fußball-Basis zu präsentieren. "Wir haben jetzt 35 Stationen hinter uns. Das ist eine einmalige Sache und hat es in dieser Form noch nie gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch künftig andere Verbände machen, aber 2018 nach der WM in Russland wollen wir das schon noch einmal selbst machen", sagte Niersbach.