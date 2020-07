Nürnberger Trainersuche wohl zu Ende

Nach dem Beinahe-Absturz in die Drittklassigkeit soll ein Trainer-Novize den 1. FC Nürnberg wieder zu alter Stärke führen. Wie die "Bild"-Zeitung am Donnerstag berichtete, wird Robert Klauß neuer Chefcoach bei den Franken. Der 35-Jährige war zuletzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig und steht vor seinem ersten Engagement als Profi-Verantwortlicher an der Linie. Der Fußball-Zweitligist äußerte sich zunächst nicht zu der Meldung.

Wenige Tage nach dem Dienstantritt des neuen Sportvorstandes Dieter Hecking ist damit auch die zweite wichtige Personalfrage beim "Club" geklärt. Der neunmalige deutsche Meister hatte jüngst den Abstieg in die 3. Liga erst durch ein Tor in der Nachspielzeit der Relegation vermieden. Chefcoach Jens Keller war da schon freigestellt, Interimstrainer Michael Wiesinger wollte nicht langfristig bleiben.

Auf den designierten Neu-Coach Klauß wartet nun die Aufgabe, den FCN wieder nach oben zu führen. Sportchef Hecking hatte schon bei seiner Vorstellung am Valznerweiher Anfang der Woche betont, dass er den "Club" viel weiter oben sehe als zuletzt. Auf die Frage, ob es nun darum gehe, den Verein erstmal zu stabilisieren, antwortete er: "Stabilisieren wäre zu demütig. Der Club ist besser als Platz 16 in der 2. Liga, das ist uns allen klar." Nürnberg gehört für ihn in die Bundesliga, dort wo er selbst drei Jahre lang FCN-Trainer war.

Klauß war nach seiner aktiven Fußballerkarriere in unteren Ligen 2010 als Jugendtrainer bei Leipzig eingestiegen und hatte sich über die U17 und U19 bis zu den Profis hochgearbeitet. Im Juli 2018 holte ihn Rangnick zum Bundesliga-Team, wo er nun seine zweite Saison hinter sich hatte. Zuletzt bereitete der gebürtige Eberswalder, der den DFB-Lehrgang zum Fußballlehrer 2018 als Bester abschloss, RB noch an der Seite von Nagelsmann für das Champions-League-Finalturnier vor.

Der 35-Jährige setzte sich beim Trainercasting in Nürnberg gegen andere Kandidaten durch, Medienberichten zufolge war auch der bisherige Darmstädter Dimitrios Grammozis ein Kandidat für den Job. Auch der frühere Stürmer-Star Marek Mintal, der die U21 trainiert und in der Relegation Assistent von Wiesinger war, soll an einer Beförderung zum Cheftrainer der Profis interessiert gewesen sein.