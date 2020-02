Siege für Bayern, BVB und Gladbach - Spielunterbrechung in Sinsheim

Der FC Bayern hat in einem denkwürdigen Spiel bei der TSG Hoffenheim seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Münchner gewannen ohne Superstürmer Robert Lewandowski mit 6:0 (4:0), das Ergebnis geriet aufgrund massiver Beleidigungen gegen TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp aber in den Hintergrund. Nach zwei Unterbrechungen ließen beide Mannschaften aus Protest gegen die diffamierenden Plakate der Bayern-Fans die verbleibenden 13 Minuten herunterlaufen und spielten sich nur noch den Ball hin und her.

Durch den Sieg haben die Bayern nun 52 Punkte auf dem Konto. RB Leipzig (48) kann den Abstand am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen Bayer Leverkusen wieder verkürzen. Punktgleich mit Leipzig belegt Borussia Dortmund nach einem 1:0 (1:0) gegen den SC Freiburg Platz drei.

Wichtiger Sieg für FSV Mainz

Borussia Mönchengladbach bleibt durch ein 3:2 (0:0) gegen den FC Augsburg oben dran, die Mannschaft von Trainer Marco Rose hat zwei Punkte Rückstand auf den BVB und Leipzig. Im Abstiegskampf feierte der FSV Mainz 05 einen wichtigen 2:0 (2:0)-Sieg gegen Schlusslicht SC Paderborn, das nun bereits neun Punkte hinter den Rheinhessen liegt, die den ersten Nichtabstiegsplatz belegen.

Die Bayern erwischten in Sinsheim einen Traumstart. TSG-Torwart Oliver Baumann lenkte einen Ball von Serge Gnabry (2.) unglücklich ins Tor, Joshua Kimmich (7.) und der 18 Jahre alte Lewandowski-Ersatz Joshua Zirkzee (15.) erhöhten schnell. Philippe Coutinho (33./47.) traf doppelt für den Rekordmeister, der noch vier Wochen auf den am linken Kniegelenk verletzten Lewandowski verzichten muss.

BVB tat sich schwer

Nach dem Treffer von Leon Goretzka (62.) musste die Partie zweimal unterbrochen werden, weil im Block der Bayern-Fans Plakate mit den Beleidigungen zu sehen waren. Schiedsrichter Christian Dingert schickte die Spieler beim zweiten Vorfall in die Kabine, erst nach 20 Minuten wurde wieder angepfiffen.

Der BVB tat sich gegen die Breisgauer deutlich schwerer, ging aber durch Jadon Sancho (15.) in Führung, der sein 14. Saisontor erzielte. Top-Talent Erling Haaland wurde nach Magenproblemen unter der Woche in der 63. Minute eingewechselt. Gladbach blieb durch die Treffer von Ramy Bensebaini (49.) und Lars Stindl (53./79.) im Meisterschaftsrennen. Eduard Löwen (57.) und Alfred Finnbogason (83.) verkürzten zweimal.

Für Mainz trafen Robin Quaison (29.) und Karim Onisiwo (37.). Der FSV bauten den Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf und den Relegationsplatz 16 auf vier Punkte aus.