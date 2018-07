NEWSTIME

Newstime vom 8. Juli 2018

Rettung gestartet: Erste Jungen von Tauchern aus Höhle in Thailand gerettet. Scherben hinterlassen: Seehofer erklärt Asyl-Streit für beendet, aber die AfD steigt in Umfragen. Hitze mit Folgen: Der heiße Sommer bringt Landwirte in Existenznot.

10:25 min