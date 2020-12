SV Sandhausen – Karlsruher SC 3:1

Der SV Sandhausen hat die Erfolgsserie des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und steht nach dem Auftakt des 15. Spieltags nur noch einen Punkt hinter der Aufstiegszone. Die Elf von Trainer Alois Schwartz gewann am Freitag das intensive Baden-Derby verdient mit 3:1 (2:0) und feierte durch die Tore von Denis Linsmayer (14.) Aziz Bouhaddouz (Foulelfmeter/25.) und Robert Zillner (66.) den fünften Sieg in den vergangenen sieben Spielen. Der in der ersten Halbzeit klar unterlegene KSC schaffte nur noch den Anschlusstreffer durch Manuel Torres (69.) und ging nach zuvor sieben Partien ohne Niederlage als Verlierer vom Platz. Regisseur Dimitrij Nazarov sah noch die Gelb-Rote Karte (90.+2).

Fortuna Düsseldorf – MSV Duisburg 1:1

Trainer Frank Kramer muss beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf weiter um seinen Job bangen. Am Freitag verpasste die Fortuna beim 1:1 (0:0) gegen den MSV Duisburg einen Befreiungsschlag und bleibt in der Tabelle auf Relegationsplatz 16. Auch für Duisburg ist die Situation auf Rang 18 bedrohlich, der MSV konnte im siebten Saison-Auswärtsspiel allerdings den ersten Punkt holen. Im Niederrhein-Derby erarbeitete sich der MSV vor 34.688 Zuschauern Vorteile, war im Angriff aber lange zu harmlos. Düsseldorf erhöhte im zweiten Abschnitt den Druck und war durch Kerem Demirbay (75.) erfolgreich. Steffen Bohl (77.) traf für Duisburg.

VfL Bochum – Union Berlin 1:1

Der VfL Bochum hat seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga nicht beenden können. Am Freitag musste sich der Revier-Club im Heimspiel gegen Union Berlin mit einem 1:1 (1:1) begnügen und blieb auch im fünften Match nacheinander ohne Sieg. Damit verpasste es der VfL, den Anschluss zur Aufstiegszone wiederherzustellen. Bochum kam vor 13.590 Zuschauern gut ins Spiel und ging durch Peniel Mlapa (14. Minute) in Führung. Noch vor der Pause nutzte Damir Kreilach (37.) einen Bochumer Abwehrfehler zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt war Union die bessere Mannschaft, Kreilach (63.) vergab aber die Chance zum möglichen Siegtreffer.