Trotz einer Niederlage gegen Inter Mailand hat Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Reds unterlagen dem italienischen Fußball-Meister im Achtelfinale am Dienstag zwar mit 0:1 (0:0), das Hinspiel Mitte Februar hatte Liverpool mit dem deutschen Trainer allerdings 2:0 gewonnen. Lautaro Martínez (62.) erzielte an der Anfield Road den Treffer für die Gäste, die unmittelbar danach jedoch in Unterzahl gerieten. Alexis Sanchez (63.) sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

Inter Mailand setzte zu Beginn auf Offensive

Inter setzte zwar von Beginn an auf Offensive und versuchte, den Rückstand aus dem Hinspiel zu drehen. Gegen die kompakte Defensive der Engländer fanden die Gäste aber kaum ein Durchkommen. Die beste Chance für die Italiener im ersten Durchgang hatte der ehemalige Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu (41.), dessen scharf getretenen Freistoß Liverpool-Keeper Alisson aber abwehren konnte. Ansonsten kontrollierten die Reds das Geschehen - und hatten insgesamt sogar die besseren Chancen.

In der 31. Minute köpfte zunächst der frühere Schalker Joel Matip an die Latte, unmittelbar danach scheiterte sein Abwehr-Kollege Virgil van Dijk ebenfalls knapp mit einem Kopfball. Auch nach der Pause erwischte Liverpool zunächst den besseren Start, aber auch Mohamed Salah (52./76.) traf mit seinen Schüssen nur den Pfosten. Innerhalb weniger Sekunden stellte Inter dann jedoch den Spielverlauf auf den Kopf.

Mailand in der Unterzahl - Liverpool dennoch ohne Tor

Erst erzielte Martinez per Distanzschuss die überraschende Führung für die Gäste, nur zwei Minuten später waren die Italiener dann plötzlich in Unterzahl - Sanchez sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Anschließend drängte Liverpool auf den Ausgleich, konnte die Überlegenheit jedoch nicht in Form eines Treffers ausnutzen. Für die Reds war es die erste Champions-League-Niederlage in dieser Saison.