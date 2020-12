Nur kein Risiko! Vorsorglich ließ Dortmund Trainer Thomas Tuchel gleich vier seiner zuletzt arg strapazierten oder verletzungsanfälligen Profis daheim. Beim vorletzten Gruppenspiel in der Europa League am heutigen Donnerstag in Krasnodar muss der bereits für die K.o.-Phase qualifizierte Fußball-Bundesligist deshalb ohne das Offensivtrio Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus und Shinji Kagawa sowie Abwehrspieler Joo-Ho Park auskommen.

"Wir haben sie nicht zu Haue gelassen, weil wir glauben, auch ohne sie bestehen zu können. Aber wir brauchen für diese Aufgabe Spieler, die zu 100 Prozent fit sind", kommentierte der Coach. Einzig bei Aubameyang wäre ein Einsatz wirklich fraglich gewesen. "Er war eigentlich vorgesehen für den Kader, hat sich aber nach dem Training am Dienstag mit muskulären Problemen abgemeldet", sagte Tuchel.

"Wir wollen den Gruppensieg"

Das Fehlen namhafter Stars soll der Mannschaft jedoch nicht als Alibi dienen. Tuchel nahm sein Team nach der bitteren 1:3-Schlappe von Hamburg in die Pflicht: "Wir erwarten eine deutliche Reaktion, dass die Mannschaft mit mehr Leidenschaft auftritt. Wir wollen den Gruppensieg."

Um die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen, würde der Borussia schon ein Remis beim drei Punkte entfernten Zweiten aus Russland genügen. Das gilt auch bei einer Niederlage mit einem Treffer Differenz, sofern mindestens zwei eigene Tore gelingen. Tuchel erwartet ein Duell auf Augenhöhe: "Wir haben großen Respekt vor dem Gegner. Das ist das mit Abstand schwierigste Spiel in dieser Gruppenphase."