Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat das Wimbledon-Finale zwischen Novak Djokovic und Roger Federer verpasst, weil er sich nicht an die Kleiderordnung gehalten hat.

Hamilton, der im All England Club zusammen mit einigen anderen Prominenten wie Hollywood-Schauspieler Bradley Cooper oder Ex-Sieger Björn Borg in die Königliche Box eingeladen war, hatte sich nicht an den Dresscode - Jackett und Krawatte - gehalten. "Aufgrund eines unglücklichen Missverständnisses in Bezug auf die Kleiderordnung in Wimbledon ist Lewis enttäuscht, das Herren-Finale verpasst zu haben", teilte sein Management daraufhin mit.

Die für den Fall der Fälle bereitliegende Ersatzkleidung soll Hamilton abgelehnt haben.