Von Niklas Marx

Die Superhelden aus den Marvel Komiks haben den Nerv der Zuschauer optimal getroffen. Rund einen Monat nach der Weltpremiere in Hollywood hat der Film über eine Milliarde Dollar eingespielt. Damit ist das Action-Abenteuer erst der zwölfte Film überhaupt, der diese magische Barriere durchbricht.

Der Film ist absolut auf Rekordkurs. Grade eben überholte er die Batman-Verfilmung "The Dark Knight" und ist auf dem besten Weg in die Top-Ten der offiziellen All-Time US Kinocharts einzudringen. Der Thron von Titanic mit 1,8 Milliarden Dollar scheint zu wackeln.

Ebenso erreichte das Superheldenensemble als schnellster Film die 300- und 350-Millionen Dollarmarke. Alleine an einem Tag spielte der Film 80 Millionen Dollar ein und setzte auch hier eine neue Bestmarke.

Goldgrube Superhelden

Das Avenger-Projekt ist einmalig in seiner Form. Bisher waren die jeweiligen Superhelden in ihren Filmen immer Alleinunterhalter. Mit Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hawkeye und dem unglaublichen Hulk sind fast alle namhaften Superhelden in einem Team vereint.

Der Film erzählt, wie die US-Regierung einen Angriff der Außerirdischen nur abwehren kann, indem alle außergewöhnlichen Menschen ein Team bilden. Unter der Regie von Joss Whedon zeigt der Film im ersten Teil die Problematik eines Superheldenteams, und im zweiten Teil den Kampf gegen die Aliens.

Am Ende des Filmes ist die komplette Innenstadt New Yorks zerstört, die Erde wurde jedoch gerettet. Aufgelockert wird der Film durch die lustig in Szene gesetzte Arroganz Iron Mans und die plumpe Erscheinung des Hulks.

Quelle: digitalspy