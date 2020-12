Von Niklas Marx

Die Nachricht kam überraschend. Der "The Killers"-Frontmann Brandon Flowers gab am Dienstag bekannt, dass ihr Freund und Bandmitglied Tommy Marth (nicht im Bild) am Montag verstorben ist. Der 33-jährige Musiker war seit 2006 Teil der Gruppe und spielte das Saxophon.

"Unsere Gebete sind bei seiner Familie. Heute Abend fehlt ein Licht in Las Vegas. Gute Reise Tommy", hieß es in einem offiziellen Statement der Band. Marth galt als sehr talentierter Musiker, der auch beim Lieder-Schreiben und Komponieren ein gutes Händchen bewies.

Noch ist unklar, wie Tommy Marth verstarb. Timothy Styles, Gründer von "The Killers", sagte: "Die Leute, die ihn gekannt haben, werden die Wahrheit über seinen Tod später erfahren. Aber es war kein natürlicher Tod."

Angehörige unter Schock

In Las Vegas war Marth sehr bekannt. Er spielte in Live-Shows der größten Hotels in der Casino-Stadt. Alle Angehörigen können die plötzliche Nachricht noch nicht ganz begreifen. Der langjähriger Freund Crlene Byrd war als einziger zu einer Aussage bereit: "Ich weiß nicht, ob ich es schon verstanden habe. Er war eine riesige Persönlichkeit, und einer der besten Freunde, die man haben kann.

Quelle: lasvegassun