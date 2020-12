Von Niklas Marx

Es war die Hochzeit des Jahres 2011 und immer noch sind William und Kate in aller Munde. Heute feiert das Royal-Paar einjährigen Hochzeitstag. Viele offizielle Reisen im Namen der Krone waren an der Tagesordnung, aber auch die Flitterwochen und eine sechswöchige Trennung haben Kate und William hinter sich.

Wie im Traum verging das erste Ehejahr für den englischen Thronfolger und seine Frau. Die harmonische Hochzeitsreise auf die Seychellen wurde abgeschieden von der Öffentlichkeit verbracht und Reisen in die USA, nach Malaysia und Singapur unternommen. Die Paparazzi erfüllten dem Ehepaar sogar den Wunsch keine Bilder während der Hochzeitsreise zu schießen.

In der Öffentlich hält sich das Traumpaar meist zurück mit Zärtlichkeiten. Trotzdem sah man dem Paar immer an, wie verliebt sie sind. Bei Kates erster offizieller Rede gab sie zu, wie sehr sie ihren Gatten vermisst. Dieser war damals auf einem sechswöchigen Militäreinsatz auf den Falklandinseln.

Kate hatte trotzdem einen vollen Terminkalender - und zwar mit Terminen im Namen der englischen Krone. Ihre erste Rede meisterte sie professionell, als wäre sie schon immer da gewesen. Weitere Auftritte bei Hilfsorganisationen und Kinderhospizen folgten.

Entspannter Hochzeitstag

Berichten zufolge verbrachten Kate und William ihren Hochzeitstag abgeschieden und in ruhiger Zweisamkeit auf ihrem Anwesen im Norden von Wales. Am Tag zuvor stimmte sich das Paar schon prächtig auf den ersten Jahrestag ein. Ihre langjährige College-Freundin Hannah Gillingham heiratete an diesem leicht verregneten Samstag und feierte anschließend mit ihren Freunden.

Kate und William trafen durch dieses Event viele Freunde und erinnerten sich gleichzeitig an ihre eigene Traumhochzeit vor fast genau einem Jahr.

Wo sind die Kinder?

Kate ist definitiv angekommen in der englischen Royal-Familie. Alle Welt schreit nach Kate - und ihren Outfits. Stets top gekleidet präsentiert sie sich der Öffentlichkeit und ist mittlerweile ungewollt zur globalen Trendsetterin geworden.

Die Hochzeit ist mit riesigem Tamtam aber reibungslos über die Bühne gegangen. Aber wie sieht es mit Nachwuchs aus? "Ein Thronfolger muss in jedem Fall geboren werden", sagte der BBC Royal-Experte einmal. Kate und William haben öfter schon über Familie gesprochen, aber schon jetzt sind sie der letzten Generation einen Schritt hinten an.

Charles und Diana bekamen elf Monate nach ihrer Hochzeit ihren ersten Sohn Charles. Gestresst sieht die 30-Jährige und auch Charles selbst wegen dem steigenden Druck trotzdem nicht aus.

Und auch sonst trübt keine Meldung den Sonnenschein über dieser Ehe. Gerüchte die Queen würde Kate für dumm und verwöhnt halten prallten an dem verliebten Paar ab, wie die ständigen Skandälchen von Kates Schwester Pipa. Auch wenn die Presse ständig einen Fehler sucht - Kate und William leben ihren Traum.

Quelle: people