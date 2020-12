Nach der Legalisierung von Marihuana hat der US-Bundesstaat Colorado in nur einem Monat zwei Millionen Dollar (1,4 Millionen Euro) an Steuern und Gebühren eingenommen. Hochgerechnet bedeuten die Zahlen der zuständigen Steuerbehörde, dass Händler im Januar Gras im Wert von etwas mehr als 14 Millionen Dollar (10,1 Mio Euro) an die Kunden brachten. Der Staat kassiert beim Handel mit der Droge 12,9 Prozent Umsatzsteuer und 15 Prozent Gewerbesteuer.

Marihuana-Verkauf seit 1. Januar 2013 legal

In dem Staat in den Rocky Mountains hatten die Bürger 2012 für die Legalisierung von Marihuana gestimmt, seit dem 1. Januar 2014 ist der Verkauf für den privaten Gebrauch nun legal. Colorado ist der erste Staat, in dem es erlaubt ist, das Rauschmittel in staatlich lizenzierten Coffeeshops zu verkaufen.

Die Befürworter der Legalisierung von Marihuana haben in den USA seit einigen Jahren Rückenwind. Derzeit haben 18 Bundesstaaten und die Hauptstadt Washington das Rauschmittel auf Rezept freigegeben, wobei die medizinischen Bedingungen unterschiedlich streng sind. Während viele Staaten Marihuana nur bei Krebs und anderen schweren Erkrankungen erlauben, kann es in Kalifornien schon für Rückenschmerzen verschrieben werden.

Im November 2012 stimmten die Bundesstaaten Colorado und Washington in einem Referendum für eine komplette Freigabe für Menschen über 21 Jahre. Eine ähnliche Abstimmung soll im August auch in Alaska stattfinden. Die Bundesregierung stuft Marihuana allerdings weiter als illegale Droge ein.