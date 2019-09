Dax-Premiere für Triebwerksbauer MTU

NEWSTIME

Newstime vom 22. September 2019

Pleitegeier: Reise-Riese Thomas Cook vor dem Bankrott - was bedeutet das für Touristen? Parallelflug: Mit zwei Maschinen in die USA - Merkel und AKK sorgen vor Klimagipfel für Empörung. Und: Preisspirale - Strom ist so teuer wie nie zuvor. Wie kommt das?

9:31 min