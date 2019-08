Eine Frage der Sicherheit

NEWSTIME

Newstime vom 10. August 2019 (Episode 222)

Mehr Netto: Bundesfinanzminister Scholz will den Soli für fast alle abschaffen. +++ Wütender Protest: Auf Mallorca werden wieder Stiere in der Arena getötet. +++ Schwere Unwetter: Tornado verwüstet hunderte Häuser in Luxemburg.

9:42 min