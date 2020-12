Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe ausweiten. Die Laufzeit des Programms werde mindestens bis März 2017 verlängert, sagte EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt bei einer Pressekonferenz im Anschluss an den jüngsten Zinsentscheid der Notenbank. Bisher war eine Laufzeit bis September 2016 geplant gewesen. Das monatliche Kaufvolumen bleibt gleich.

Zudem werde die Palette an Wertpapieren, die für das Kaufprogramm infrage kommen, auch auf regionale Anleihen ausgeweitet. Der Euro legte nach den Äußerungen Draghis stark zu. In der Spitze stieg die Gemeinschaftswährung um gut drei Cent auf 1,0892 Dollar. Die Reaktion spricht dafür, dass am Markt deutlich mehr als die von der EZB beschlossenen Schritte erwartet worden war.

Einlagensatz noch negativer

Kurz vor der Pressekonferenz hatte die EZB bekanntgegeben, dass der derzeit besonders bedeutsame Einlagensatz auf minus 0,3 Prozent abgesenkt wird. Bislang hatte der Satz bei minus 0,2 Prozent gelegen. Zum Einlagensatz können Banken bei der EZB Geld parken und müssen jetzt also eine noch höhere Gebühr dafür bezahlen. Bankvolkswirte hatten mit der Absenkung gerechnet.

Der eigentlich wichtigste Leitzins, zu dem sich die Banken für eine Woche Zentralbankgeld leihen können, betrage weiter 0,05 Prozent. Der Zinssatz zur Spitzenrefinanzierung liegt unverändert bei 0,3 Prozent.