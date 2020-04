IWF greift ärmeren Ländern unter die Arme

NEWSTIME

Newstime vom 13. April 2020

Wissenschaftler an der Macht? Von Schulöffnung bis Maskenpflicht - die sogenannten Leopoldiner-Experten legen Exit-Pläne vor. Abiprüfung ade? Immer mehr Schüler in Deutschland wollen nicht antreten. Zweite Corona-Welle: China in Angst.

10 min