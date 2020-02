NEWSTIME

Newstime vom 14. Februar 2020

Steigende Zahlen: Immer mehr Corona-Infizierte in China, deutsche Ärzte warnen vor Panik. +++ Höchste Sicherheit: In München wird beraten, wie sich Europa künftig verteidigen soll. +++ Alarmierender Rekord: Forscher messen am Südpol mehr als 20 Grad plus.

11 min