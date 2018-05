NEWSTIME

Newstime vom 4. Mai 2018

Tiefer Fall: Ex-VW-Boss Winterkorn wird in den USA angeklagt - ihm drohen 25 Jahre Haft. Peinliche Absage: Kein Literaturnobelpreis in diesem Jahr. Billiger Alkohol: Suchtexperten wollen extreme Preiserhöhungen in Deutschland.

09:59 min