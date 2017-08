Es ist noch kein Meilenstein, aber in deutschen Kindergärten und -tagesstätten gibt es eine leichte Entspannung in der Betreuungssituation.

Gute Nachrichten für Eltern: In Kitas und Kindergärten verbessert sich die Betreuungssituation. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Im März 2016 kümmerte sich ein Erzieher im Schnitt um 4,3 Krippenkinder - also um Nachwuchs unter drei Jahren. Zum Vergleich: Vier Jahre zuvor beaufsichtigte ein Mitarbeiter in der Krippe fast fünf Kinder (4,8). Eine Verbesserung gibt es auch in den Kindergärten: Dort musste ein Betreuer rein rechnerisch 9,2 Kinder im Blick haben - 2012 waren es fast zehn (9,8).

Es gibt dabei deutliche Unterschiede je nach Bundesland: Am besten ist die Betreuungsrelation in Baden-Württemberg. Dort kommen in der Krippe im Schnitt drei Kinder (3,0) auf eine Fachkraft. Beim Schlusslicht Sachsen sind es mehr als doppelt so viele (6,5). Bei den Kindergärten schneidet wieder Baden-Württemberg gut ab - mit 7,2 Kindern auf einen Betreuer. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern mit fast doppelt so vielen Kindern (13,7).