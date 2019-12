Mieterhöhungen landen immer häufiger vor Gericht

NEWSTIME

Newstime vom 20. Dezember 2019

Womöglich wurden in der Berateraffäre Beweise vom Handy der ehemaligen Verteidigungsministerin von der Leyen gelöscht. +++ Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an Deutschland heran. +++ In den USA gibt es Präsident Trump auch als Weihnachtsgeschenk.

10 min