McDonald's-Mitarbeiter in drei US-Bundesstaaten haben die Fastfood-Kette wegen unfairer Bezahlung verklagt. Der Konzern stehle "systematisch den Lohn der Mitarbeiter", indem er sie unter anderem unbezahlte Überstunden machen lasse oder die Zeitkonten manipuliere, erklärten die Anwälte der Kläger.

"Unsere Löhne liegen eh schon am unteren Ende", wurde Mitklägerin Sharnell Grandberry aus Detroit in einer Mitteilung zitiert. Sie verdiene rund 250 Dollar pro Woche. Umgerechnet sind das 180 Euro.

Insgesamt sieben Klagen eingereicht

Die insgesamt sieben Klagen wurden den Angaben zufolge in dieser Woche vor Gerichten in Kalifornien, Michigan und New York eingereicht. Die Mitarbeiter verlangen darin "die Erstattung des Lohns und ein Ende dieses illegalen Diebstahls".

McDonald's versicherte, den Vorwürfen nachzugehen. Dem Konzern und den selbstständigen Betreibern der Restaurants liege das Wohlergehen und die faire Behandlung der Mitarbeiter am Herzen.