Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Konjunkturerwartungen für Deutschland nach oben korrigiert. Die IfW-Experten gehen jetzt von einem Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr von 2 Prozent aus und von 2,2 Prozent im nächsten Jahr. Das geht aus der Konjunkturprognose hervor, die das Institut am Donnerstag veröffentlichte. Die deutsche Wirtschaft steigere ihre Leistung schneller, als ihr guttue, hieß es.

Im Juni hatte das IfW für das laufende Jahr noch 1,7 Prozent vorausgesagt und 2,0 Prozent für 2018. Nach Einschätzung des Instituts nimmt die sogenannte Überauslastung - also eine Überhitzung der Produktion - zu, was eine schmerzhafte spätere Korrektur wahrscheinlicher werden lasse.

Auch restliche Eurozone legt deutlich zu

Auch im Euroraum bleibt die Konjunktur in Fahrt. Im zweiten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Ländern des Währungsraums um 0,6 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde die erste Schätzung wie von Experten erwartet bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte das BIP um 2,3 Prozent zu.

Seit Mitte 2013 befindet sich die Eurozone mehr oder weniger stark auf Wachstumskurs. Der robuste Aufschwung setzt die Europäische Zentralbank (EZB) zunehmend unter Druck, die Geldschleusen zur Ankurbelung der Konjunktur ein Stück weit zu schließen. Nach der Zinssitzung am Donnerstag könnte es erste Andeutungen in diese Richtung mit Bezug auf das milliardenschwere Wertpapierkaufprogramm geben. Einige Experten rechnen damit aber auch erst ab Oktober./tos/bgf/stb