Fisch aus Nord- und Ostsee ist nach Angaben des Deutschen Fischerei-Verbandes auch 2017 bei Verbrauchern sehr beliebt gewesen. Die Gesamtfänge deutscher Fischereibetriebe lagen in der Nordsee bei rund 99 000 Tonnen und ergaben bisher einen Erlös von etwa 144 Millionen Euro, wie der Verband am Freitag in Hamburg mitteilte. Das sei in etwa so viel wie im Vorjahr. Die endgültige Auswertung sei aber noch nicht abgeschlossen. Es sei davon auszugehen, dass das Vorjahresergebnis übertroffen werde. In der Ostsee-Fischerei dürften am Ende die Vorjahreserlöse von etwa 19,6 Millionen Euro erreicht werden.

Weiterhin Krisenhilfen

Stabile Preise und niedrige Treibstoffkosten seien Gründe für die gute Bilanz. Die Ostseefischer konnten eine Kürzung der Dorschquote um 50 Prozent durch staatliche Beihilfen ausgleichen, hieß es. Die Krisenhilfen sind auch für 2018 geplant. Das gilt ebenso für die Heringsfischerei, deren Quote in der westlichen Ostsee für 2018 um 39 Prozent gesenkt wurde.