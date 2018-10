NEWSTIME

Newstime vom 28. Oktober 2018

Entscheidung in Hessen: Ein Bundesland hat gewählt und in Berlin wird gezittert. +++ Massaker am Sabbat: Antisemit tötet elf Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh. +++ Absturz in Leicester: Fußballfans trauern um ihren Vereinsboss.

