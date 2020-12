Im Zusammenhang mit der wachsenden Digitalisierung der Industrieproduktion denkt der Maschinenbauer Trumpf über eine Plattform für Software nach. "Es braucht Cloud-Plattformen, die sicher sind", sagte Trumpfs Vize-Chef Peter Leibinger der Deutschen Presse-Agentur. Das will er nicht den IT-Konzernen überlassen. "Wir sehen darin eine Chance für Trumpf."

Hinter dem Begriff Industrie 4.0 verbirgt sich die wachsende Digitalisierung der Produktion. Darunter versteht man Kommunikation zwischen Maschinen, aber auch den Einsatz von Robotern und Bauteilen, die Informationen zu ihrer Verarbeitung auf Chips bei sich tragen. Die Entwicklung macht den verstärkten Einsatz von Software und den Austausch von Daten auch in der Fertigung nötig.

Die Digitalisierung sei existenziell für die Branche, betonte Leibinger. "Wir werden keinesfalls zulassen, dass wir zum Hardware-Hersteller marginalisiert werden." Gleichzeitig habe Trumpf als führendes Unternehmen in der Fertigungstechnik auch eine Mitverantwortung in der deutschen Industrie. "Es ist die Frage, ob der "Winner-Takes-it-All"-Mechanismus aus der IT-Branche auch in diesem Fall greift. Wir wissen es einfach nicht."

Datenaustausch als Ziel

Software ist im Maschinenbau und der Produktion schon seit Jahren im Einsatz. Doch häufig handelt es sich um maßgeschneiderte Spezialanfertigung für einzelne Firmen. Ein Datenaustausch würde vieles erleichtern, sagte Leibinger. "Interessant wird es, wenn fabrikübergreifend gearbeitet werden kann."

"Es gibt in der Blechfertigung sogenannte Schachtelwerkzeuge zur optimalen Anordnung von Teilen auf einer Blechtafel", erklärte er. "Wir bieten solche Programme an. Aber wir können uns vorstellen, dass ein Marktplatz solcher Programme zu deutlichen Kundenvorteilen führt", sagte Leibinger. "Wir können uns vorstellen, dass man eine offene Plattform benötigt, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen - zum Beispiel in Form von Apps."

"Wir können uns vorstellen, so eine Art App-Store für die Blechfertigung aufzubauen», sagte Leibinger weiter. Das sei weitaus komplizierter, als Smartphone-Apps anzubieten. "Wenn wir Dienste anbieten, die zu einem Crash in einer Maschine führen, kostet das deutlich mehr, als wenn eine App ein Smartphone zum Absturz bringt."

Auf einen solchen Marktplatz dürften Hacker keinen Zugriff haben. "Zweitens muss ich sicher sein, dass mit meinen Daten nichts gemacht wird, was ich nicht weiß", sagt Leibinger. Dieses Vertrauen werde Trumpf entgegengebracht, das habe die Einrichtung der firmeneigenen Bank gezeigt. Trumpf hat im vergangenen Jahr ein Institut gegründet, um Kunden die Finanzierung von Maschinen zu erleichtern.