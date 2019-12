NEWSTIME

Newstime vom 02. Dezember 2019

Unter starker Spannung: Nach dem Erdbeben in der SPD wackelt auch die GroKo bedenklich. Mit klarer Botschaft: Klimagipfel in Madrid will den Krieg gegen die Natur beenden. Von ganzem Herzen: Weniger Deutsche spenden mehr Geld für bedürftige Zwecke.

9:58 min