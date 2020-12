Von Alexander Böck

Es war eine schwierige Zeit, die Wolfgang Niedecken überstehen musste nach seinem Schlaganfall im vergangenen November. Nach Krankenhaus und Reha-Maßnahmen ist der 61-Jährige nun wieder topfit - mehr als zuvor. Heute startet BAP seine "Volles Programm Tour" in Worpswede bei Bremen.

Eigentlich sollte die Tournee schon im November 2011 starten, doch Niedeckens Krankheit kam dazwischen. Seitdem ist viel passiert. Unter anderem wurde Niedecken mit einem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Ich bin fitter als vorher", erklärte der "Verdamp lang her"-Sänger gegenüber der "Nordwest-Zeitung".

Radfahren und Bierverzicht

Niedeckens Strategie für eine bessere Gesundheit ist einfach. "Ich verzichte nun ja sogar auf alkoholfreies Bier, das übrigens auch eine Menge Kalorien hat. Ich habe zehn Kilo abgenommen." Dazu macht er nun auch mehr Sport als früher. "Ich fahre täglich mindestens eine Stunde auf dem Heimtrainer, gucke dabei schöne DVDs", erklärte er gegenüber "bild.de". Außerdem geht der BAP-Frontmann gerne mit dem Hund spazieren oder zieht ein paar Bahnen im Schwimmbad.

Niedecken geht offen mit seinen Gefühlen um. "Ich bin so wahnsinnig froh am Leben zu sein, dass ich die ganze Geschichte sogar gern erzähle. Leute könnten mich in der Straßenbahn anquatschen, ich würde mit jedem sofort losplaudern."

Diese positive Energie braucht Niedecken in den kommenden Monaten, denn es stehen zahlreiche Termine für den Kölner Kult-Sänger. Seine Fans in ganz Deutschland können sich freuen.

Quelle: bild