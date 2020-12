Von Sandra Glasenapp

Für den Teenieschwarm wurde bei den Dreharbeiten zum Kinofilm „The Paperboy“ ein Traum wahr: Er durfte mit Nicole Kidman ins Bett – wenn auch nur vor der Kamera.

Millionen junge Mädchen träumen davon, Zac Efron (24) einmal ganz nahe zu kommen. Der Schauspieler hatte seinen ganz eigenen Traum: Eine Liebesszene mit Nicole Kidman (45). In einem Interview mit der britischen Morgensendung "Daybreak" verriet er, wie aufregend der Dreh des Films "Paperboy" für ihn war. Efron spielt darin einen Lover von Kidman.

Zac Efron: "Ich habe immer vom Filmsex mit Nicole Kidman geträumt!"

"Davon habe ich immer geträumt. Sie war so eine reizende Person. Ich musste mich jeden Tag kneifen, weil ich nicht glauben konnte, dass ich mit Nicole drehen darf. Besonders nach den Liebesszenen. Nicole ist wunderbar!", so Efron.

Auch wenn die Schwärmereien anderes vermuten lassen, ist Efron nicht nur von Kidmans Status als Sex-Symbol beeindruckt. Ebenso bewundert er das schauspielerische Talent der Oscar-Gewinnerin. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so fokussiert arbeitet", sagt Efron.

Vanessa Hudgens, Lily Collins und Taylor Swift: Die Richtige war für Zac Efron noch nicht dabei

Die Richtige habe der Jungstar, der in der Vergangenheit mit Vanessa Hudgens ("High School Musical"), Lily Collins und Taylor Swift liiert war, übrigens noch nicht gefunden. Er suche nach einer Frau, die ihn einerseits begehrt, ihm aber andererseits den nötigen Freiraum lässt. "Es sollte ausgewogen sein. Und genau so eine Frau habe ich noch nicht gefunden.", gibt Efron zu.

Vormerken: Zac Efron ist am 27. April zu Gast im SAT.1 Frühstücksfernsehen

Zac Efrons Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis sie die heißen Sex-Szenen auf der Leinwand sehen können. Der Film kommt voraussichtlich im November 2012 in die Kinos. Aktuell ist Efron im Liebesfilm "The Lucky One" im Kino zu sehen. Am Freitag, den 27. April stellt er den Streifen im SAT.1 Frühstücksfernsehen vor.