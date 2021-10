Ein Star-Moderator, zwei Influencer:innen und nur ein "Perfect Shot by M·A·C": Die neue Staffel glänzt zum Start am 7. Oktober 2021 mit gleich zwei Premieren: Erstmals begleiten drei starke Marken als Partner das ProSieben-Format und "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz moderiert seine erste eigenen Sendung.

Titelsponsor M·A·C Cosmetics setzt seine Kooperation in diesem Jahr fort. Samsung Electronics GmbH ist in dieser Staffel wieder als Placement- und Lizenzpartner dabei. Erstmals ist Douglas Beauty-Partner der ProSieben-Sendung und stellt die M·A·C-Fläche im eigenen Store in Berlin zur Verfügung. „Tokio Hotel“-Sänger und Neu-Podcaster ("Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood") Bill Kaulitz feiert in der vierten Staffel von "Perfect Shot by M·A·C" seine Premiere als Host einer eigenen Sendung.

Marken sprechen Kund:innen mit Perfect Shot by M·A·C“ über alle Plattformen hinweg an

Titelsponsor M·A·C Cosmetics, eine Tochter der Estée Lauder Group, wirbt mit einem Longspot auf den digitalen Plattformen. Darüber hinaus setzt M·A·C Cosmetics branded Content als Lizenzpartner ein. Partner Samsung begleitet die Influencer:innen mit dem Smartphone auf der Reise zum Perfect Shot. Und schließlich können die Fans von „Perfect Shot by M·A·C“ ihre Lieblingsprodukte von M·A·C Cosmetics am M·A·C Counter im Store des Beauty-Partners Douglas in Berlin-Charlottenburg ausprobieren.

Tom Schwarz, Geschäftsführer Seven.One AdFactory: "Perfect Shot by M·A·C‘ ist ein großartiges ProSieben-Format, das zeigt, welche kreativen Spielräume es gibt, um Inhalt und Marken gleichermaßen glänzen und wirken zu lassen. In diese Richtung möchten wir künftig verstärkt denken. Das gelingt natürlich nur mit den tollen Partnern an unserer Seite."

Linda Höck, Brand Managerin M·A·C Cosmetics Germany: "ALL AGES. ALL RACES. ALL GENDERS. 'Perfect Shot By M·A·C' zeigt auf ein Neues, was der Ursprung unserer Marke ist. Bei M·A·C ist Raum für jede Form von Individualität und Kreativität. Daher ist es uns eine besondere Freude, zu sehen, mit welchen Looks die Teilnehmer:innen die Themen der neuen Staffel zum Leben erwecken. Von natürlich bis extravagant - M·A·C bietet die Spielwiese für uneingeschränkte Kreativität und alle Stile in sämtlichen Facetten."

"Perfect Shot by M·A·C"

Darum geht es: Bill Kaulitz stellt als neuer Host die teilnehmenden Influencer:innen in der neuen Staffel von "Perfect Shot by M·A·C" vor spannende Challenges. Das Ziel: Sie sollen ein echtes Hingucker-Foto machen - einzigartig und unverwechselbar. Um das Battle zu gewinnen, müssen sich die Kandidat:innen in Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin ins Zeug legen. Sie bringen ihre eigenen Models mit - ein Großvater, eine #GNTM-Kandidatin, eine Drag Queen oder auch eine Mutter sind dabei. Passend zum Sendungsmotto suchen sich die Kandidaten ein Outfit und das Make-Up fürs Model aus. Außerdem wählen sie aus zwei Geheimtipp-Locations von Bill ihren persönlichen Foto-Spot aus. Am Ende entscheidet Bill Kaulitz, wer die Aufgaben am besten umgesetzt hat und kürt die Gewinner:in mit dem "Perfect Shot by M·A·C".

"Perfect Shot by M·A·C" ab 7. Oktober 2021 donnerstags direkt nach Red. um 00:00 Uhr auf ProSieben.