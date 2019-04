Perfect Shot - by MAC - Staffel 3

Die Aufgabe: "Finde ein Model und eine Location. Verwende vorgegebene Fashion- und Style-Items für den Look und setze Dein Model mit einer herausragenden Idee in Szene." Die Entscheidung: Welches Foto schafft es in die InStyle? Ein Blick auf die Reiseliste 2019: Honkong, Madrid, Berlin ...

In der ersten Folge sind die Influencer Sonny Loops und The Candy Crash auf der Suche nach dem perfekten Street-Style-Fotomotiv. Die Herausforderung: Auf den Straßen Madrids müssen ihre Models die Zeit anhalten. In einem Koffer finden sie passende Outfits und Accessoires für ihre Models, die auf dem Perfect Shot in Bewegung bleiben sollen.

ProSieben zeigt die 3. Staffel "Perfect Shot - by MAC" ab Donnerstag, 25. April 2019 um 23:30 Uhr.