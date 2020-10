ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Fernsehpreis, lieber Thilo. Zum Start unserer Zusammenarbeit 2016 haben wir gemeinsam davon geträumt, mit deinen Reportagen zur besten Sendezeit in der Prime Time Zuschauer zu begeistern – und ihnen einen besonderen Blick in die Welt zu ermöglichen. Für deine Reportage über deutsche Frauen und Männer an der ISIS-Front gewinnst du jetzt – mehr als verdient – sogar noch einen besonderen Fernsehpreis. Ich möchte mich für den persönlichen Einsatz bedanken, mit dem du aus Ideen immer wieder besondere Filme machst. Mein Dank geht zudem an dein Team und an die Redaktion von ProSieben. Solche guten Filme sind ohne Teamwork unmöglich. Ich freue mich auf neue Reportagen im nächsten Jahr – ganz sicher wieder zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr."

Und so begründet die Jury ihre Wahl:

"Warum sind deutsche Männer und Frauen für den sogenannten 'Islamischen Staat' in den Krieg gezogen? Warum riskieren ihre Landsleute auf der anderen Seite der Front ihr Leben für die kurdische Sache, obwohl sie in Deutschland keinerlei Beziehungen zu Kurden hatten? Thilo Mischke ist dieser Frage nachgegangen – und hat dann das gemacht, was ein guter Reporter macht. Er ist hingefahren, ins Kriegsgebiet, und hat einfach Fragen gestellt. Die Kamera ist mitgelaufen, wenn er und sein Team unter hohem persönlichem Risiko ergründet haben, was diese Menschen antreibt, was ihre Beweggründe sind. Thilo Mischke urteilt in seiner Reportage nicht, er beobachtet, er ordnet ein, er erklärt. ‚Deutsche an der ISIS-Front‘ ist ein Stück Qualitätsfernsehen, weil die Reportage eben nicht auf einer vorgefassten Meinung fußt, sondern neugierig im besten Sinne des Wortes ist, weil sie auch die Rolle des Reporters und seines Teams thematisiert und weil all dies einfach auch für den Zuschauer überaus spannend anzusehen ist."

Wer die Reportage noch nicht gesehen hat: ProSieben zeigt das "ProSieben Spezial: Deutsche an der ISIS-Front" noch einmal am Montag, 19. Oktober 2020, nach "Late Night Berlin". Die Reportage kann auch auf https://www.prosieben.de/tv/prosieben-spezial-deutsche-an-der-isis-front oder auf Joyn abgerufen werden.