Der legendäre Freddie Mercury in einer legendären OSCAR® Performance von Rami Malek: In Bryan Singers Rock-Biografie zum Mitsingen wird die verrückte und dramatische Geschichte der britischen Erfolgs-Band Queen von ihren Anfängen in den frühen 1970er Jahren bis zum frühen AIDS-Tod ihres außergewöhnlichen Frontmanns Freddie Mercury 1991 erzählt. Neben den mitreißenden Rocksongs ist es vor allem die unfassbar präzise Performance des kommenden James-Bond-Bösewichts Malek, die den Film so unterhaltsam und zu einem weltweiten Publikumserfolg machte. ProSieben zeigt "Bohemian Rhapsody" zum ersten Mal im Free-TV – am Sonntag, 4. Oktober 2020, 20:15 Uhr.

ProSieben komplettiert den Queen-Event-Abend mit der Deutschlandpremiere der Dokumentation "Queen – Days of our Lives" ab 23:00 Uhr und dem Konzertmitschnitt "Queen – Live at Wembley" aus dem Jahr 1986 ab 01:25 Uhr.