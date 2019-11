Die Jury aus Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Heidi Klum holt sich jede Woche einen versierten Gastjuror an die Seite, um bei "Queen of Drags" die beeindruckendste Dragqueen zu finden. In Folge 2 ist Amanda Lepore mit dabei, die die Performances der Teilnehmerinnen bewertet.

Amanda Lepore: Die Transgender-Ikone unterstützt die Jury von "Queen of Drags"

Sie ist Model, Autorin, Musikerin und wohl eine der bekanntesten Transfrauen. Schon mit 11 Jahren wusste sie, dass sie eigentlich eine Frau ist und ließ mit 17 eine Geschlechtsumwandlung durchführen. Ihre Stil-Vorbilder sind die Sexsymbole der 50er wie Marilyn Monroe.

In einer Bar lernte Amanda Lepore den Fotografen und Regisseur David LeChapelle kennen und stand ihm für Fotos modell. Auch für Designer und Firmen wie Heatherette, Dsquared2, M.A.C. und Swatch modelte sie und lief auf der New York Fashion Week.

Auch als Musikerin ist Amanda Lepore tätig. Sie veröffentlichte einige Alben und EPs. 2016 erschien ihre Autobiografie "Doll Parts".

9 Dragqueens sind noch im Rennen

Emotionaler Abschied: In der Auftaktfolge der Show saß Olivia Jones mit in der Jury und bewertete mit fachkundigem Auge die Auftritte der Drags zum Motto "The Art of Drag". Nachdem alle Juroren ihre Punkte vergeben hatten, musste Janisha Jones als Letztplatzierte ausscheiden.

