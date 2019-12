Alle Dragqueens aus der ProSieben-Sendung "Queen of Drags" werden ab dem 24. Januar 2020 live in der Show "Queen of Drags – Live on Stage" zu sehen sein.

inszenieren im Berliner Metropol-Theater drei große Shows mit Wow-Faktor und sorgen für einen unvergesslichen Abend. Die Shows finden vom 24. bis 26. Januar 2020 jeweils um 20:00 Uhr statt.

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, findet ab sofort alle Infos und Tickets unter: www.prosieben.de/queenofdragstickets

Das sagt Bill Kaulitz zu "Queen of Drags - Live on Stage"

Bill Kaulitz, Jurymitglied bei "Queen of Drags": "Endlich haben die Menschen die Möglichkeit, unsere Queens auch live zu erleben. Jeder, der einmal eine Drag-Show gesehen hat, weiß, wie besonders und einzigartig diese Shows sind. Ich wünsche allen genauso viel Spaß, wie wir es als Jury hatten! Mit viel Champagner, guten Freunden und schillernden Performances von den besten Queens aus Deutschland."

"Queen of Drags" für alle

Katharina Frömsdorf, Geschäftsführung SevenOne AdFactory: "Die zehn Drag Queens aus 'Queen of Drags' sind fantastische Künstler und leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Mit unseren 'Live on Stage'-Shows verlängern wir nun das großartige TV-Format und machen die Marke 'Queen of Drags' für ihre Fans on the ground erlebbar."

Bis es allerdings soweit ist, muss die erste deutsche "Queen of Drags" noch gekürt werden. Wird es Aria, Vava, oder doch Yoncé? Das erfährst du am Donnerstag, den 19. Dezember 2019, im Finale, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

