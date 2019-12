In Folge 5 durften die Dragqueens endlich ihre hässliche Seite zeigen. Für das Wochen-Motto "Halloween" mussten die "Queen of Drags"-Teilnehmerinnen wieder zwei Shows mit einem selbst ausgesuchten und einem zugeteilten Lied vorbereiten – etwas worüber Bambi Mercury wenig begeistert war. Sie bekam "Call Me Maybe" von Carly Rae Jepsen, für Bambi Horror der etwas anderen Art.

Bambi Mercury, Freddy Krueger und "Call Me Maybe"

Kurios war Bambis Darbietung allemal: Mit abgewetztem Gesicht, fehlender Haarpracht und im Freddy-Krueger-Outfit hüpfte die Dragqueen zu "Call Me Maybe" mal beschwingt, mal leicht verstörend über die Bühne. Der Jury hat es gefallen. Für den werdenden Vater gab es vor allem positive Kritik. Heidi Klum: "Dein Gesicht ist heute nicht ganz so schön und normalerweise sieht man von dir eher etwas, dass ein bisschen pompöser ist, ein bisschen 'over the top'. Aber du hast mir wieder mal sehr gut gefallen."

Conchitas Meinung ist zweigeteilt: "Bäm Bäm Bambi, was für eine tolle Drag-Version auf Freddy. Ich liebe, dass du das Blut gegen Glitzer ausgetauscht hast", lobt Conchita. "Es ist einfach schwuler", antwortet Bambi lachend.

"Dein Look ist bei denen Performances immer am stärksten. Du beginnst immer sehr stark, weil du diesen Wow-Effekt hast und diesen Wow-Moment und dann hat es sich ein bisschen für mich verloren", fährt die Sängerin fort.

Schlussendlich war Bill Kaulitz an der Reihe: "Mir ging's anders als Conchita. Heute bin ich total dran geblieben bei dir. Ich habe gelacht und mich geekelt. Ich fand das echt eine gute Performance."

Bambi Mercury ist raus

Die zweite Performance war für Bambi eine größere Herausforderung – sie musste tanzen. Etwas, dass Bambi Mercury nach eigener Aussage überhaupt nicht liegt. Dennoch schlug sich der Mercury-Fan wacker. Zusammen mit ihrem Tänzer legte sie eine furiose Show aufs Parkett. Der krönende Abschluss: Der Tänzer wurde um die Ecke gebracht. Trotz wenig außergewöhnlicher Tanz-Moves gab es auch bei dieser Darbietung Lob von der Jury: "Du coverst das schön ab, dass du nicht die größte Tänzerin bist. Die Moves die da waren, die waren gut, und ich mag, dass ich die ganze Zeit gelacht habe“, bemerkt Bill Kaulitz. Auch von Heidi gab es anerkennende Worte: „Wir sagen immer alle, du kannst nicht tanzen – aber du hast gerade das Gegenteil bewiesen."

Schlussendlich hat es aber nicht für den Einzug ins Finale gereicht. Die anderen Queen waren diese Woche einfach zu stark. Beim Halbfinale ist Bambis Reise zum "Queen of Drags"-Thron zu Ende. Dennoch nimmt es die Künstlerin gelassen. Sie bedankt sich bei der Jury dafür, ein solches Format ins deutsche Fernsehen gebracht zu haben. Dann fügt sie hinzu: "Ich möchte mich auch bei den Mädels bedanken, dass ihr so tolle Persönlichkeiten habt, ihr hattet es damals nicht leicht aber schaut, wo ihr jetzt seid. Was ihr euch erarbeitet habt. Wir repräsentieren unsere Community, wir enttäuschen sie nicht."

Damit stehen Aria Addams, Yoncé Banks und Vava Vilde im Finale. Wer sich von den Dreien die Krone sichert, siehst du am Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auf prosieben.de nochmals alle ganzen Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen. Außerdem findest du spannende Infos zur Jury, den Dragqueens und Videos aus den Episoden.

Das könnte dich auch interessieren: