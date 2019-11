Zwei Mal muss Candy Crash um ihr Weiterkommen in Folge 3 bangen: Zunächst soll sie als böser Wolf ihre Wandelbarkeit unter Beweis stellen, dann tritt sie getreu dem Wochenmotto "Märchen", als böse Wassernixe mit fauligen Zähnen auf. Beide Male wird sie von den Juroren Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst gelobt – und am Ende trotzdem nach Hause geschickt.

Candy Crash in "Rotdragchen" und der böse Wolf

Die erste Auswahlrunde beginnt mit einer eigenen Interpretation von "Rotkäppchen". Im Cast, die vier Letztplatzierten von Folge 2:

Wer weiterkommt entscheidet nicht nur die "Queen of Drags"-Jury, sondern auch Kathy Bähm, Aria Addams, Yoncé Banks und Bambi Mercury. Diese Dragqueens waren in der vergangenen Woche die Topplatzierten und sind somit vor einem frühzeitigen Ausscheiden sicher. Schlussendlich entschließt sich die Jury dazu, Hayden Kryze nach Hause zu schicken. Sie war im Gegensatz zu den anderen nicht textsicher genug.

Candy Crash als "Bad Guy"

Für ihre Show kreiert Candy ihren ganz eigenen Märchenkosmos – und überrascht. Die Blondine, die sich selbst als "Basic Bitch" bezeichnet, verwandelt sich nicht in eine Märchenprinzessin à la Dornröschen, sondern geht zur dunklen Seite über. Sie lässt sich für ihren Look von einer Wassernixe inspirieren und verzaubert mit ihrer "Bad Guy"-Nummer vor allem Heidi mit ihrer schaurig-schönen Performance: "Ich liebe es immer so, von euch überrascht zu werden, Woche für Woche. Eigentlich habe ich ja gedacht, jetzt kommt eine Prinzessin oder irgendwas Süßes – und dann seh ich so schwarze abgefeilte Zähne …" Einen kleinen Kritikpunkt gab es von Conchita Wurst. Sie hätte sich für Candys Auftritt mehr Sexappeal gewünscht.

Candy Crash: Familien haben nur einen Job!

Trotzdem erreichte die Dragqueen die nötige Punktezahl nicht, um auch in Folge 4 glänzen zu können. Ihre Chance, vor der Kamera offen zu sprechen, nutzt sie für einige gut gewählte Worte und einen deutlichen Appell: "Ich bekomme jeden Tag auf Social Media so viele Nachrichten von Jugendlichen, die von ihrer Familie nicht akzeptiert werden. Ich habe auch einen Bruder, der mich nicht so akzeptiert wie ich bin. Ich will den Familien da draußen sagen, ihr habt einen Job, dieser Job ist es, eure Kinder so zu lieben, wie sie sind und an alle Kinder. Ihr verdient es geliebt zu werden."

Erhobenen Hauptes verlässt Candy Crush die Bühne, um sich abzuschminken.

