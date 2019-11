Jede Woche muss eine der Teilnehmerinnen die Show "Queen of Drags" verlassen. Doch in Folge 3 ist das anders: Schon nach der ersten Runde muss eine Dragqueen gehen.

Märchen mal anders: "Rotdragchen" und der böse Wolf

Um eine Entscheidung zu treffen, welche Dragqueen nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, haben sich die Jury-Mitglieder Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Heidi Klum eine besondere Aufgabe ausgedacht: Die vier Teilnehmerinnen, die in der Vorwoche die wenigsten Punkte einfahren konnten, müssen ein Märchen aufführen: "Rotdragchen" und der böse Wolf.

Die vier, die auf die Bühne müssen, sind:

Da Vava und Bambi Mercury in der Woche zuvor mit 20 Punkten gemeinsam auf Rang vier landeten, durfte Katy Bähm als Queen of the Week entscheiden, wer mit auf die Bühne muss. Da sie findet, dass Bambi sehr kreativ sei und sie sie daher in ihrer Gruppe behalten möchte, wählt sie Vava.

Die vier Dragqueens, die nicht in dem Theaterstück mitspielen, fungieren als Berater der Jury. Diese sind:

Kathy Bähm

Aria Addams

Yoncé Banks

Bambi Mercury

"Queen of Drags": Zwei Queens müssen die Show verlassen

Candy, Catherrine, Hayden und Vava machen sich daran, ihr Theaterstück zu planen und übernehmen folgende Rollen:

Candy als böser Wolf

Catherrine als Großmutter

Hayden als "Rotdragchen"

Vava als Jäger

Heidi Klum verkündet gleich zu Beginn: Eine der vier muss direkt im Anschluss die Show verlassen. Die Dragqueens sind entsetzt. Aber die vier sind Profis: Auch wenn die Nachricht Grund zur Sorge ist, konzentrieren sie sich auf ihre Performance und geben alles.

Die Zuschauer, bestehend aus der Jury und den vier Drags lachen durchgehend über die Witze in dem Stück und sind davon begeistert. Die Entscheidung fällt daher schwer, vor allem Aria, denn sie und Hayden sind sich seit dem Casting nähergekommen. Dennoch möchte sie unparteiisch sein und nur anhand der Leistung bewerten. Schließlich ist es Zeit, eine Entscheidung zu fällen: Wen fanden die Juroren am schwächsten?

Hayden Kryze ist raus: Emotionale Botschaft und Tränen

Für Conchita, Bill und Heidi ist Hayden Kryze die Dragqueen, die in der Show im Vergleich zu den anderen nicht überzeugen konnte. Hayden trägt die Entscheidung mit Fassung. "Es wartet immer um die Ecke die nächste Überraschung, auf die man sich freuen kann", sagt sie auf der Bühne und zeigt: Trotz ihres Ausscheidens, lässt sie den Kopf nicht hängen. Traurig ist sie dennoch. Backstage fließen Tränen.

Eine letzte Botschaft an ihre Konkurrentinnen lässt sie sich aber nicht nehmen: "Jede von euch hat es verdient und ich bitte euch alle: Hackt nicht mehr so aufeinander rum! Das bricht mir schlimmer das Herz, als jetzt nach Hause zu gehen. Hört bitte damit auf! Denkt daran, wir sind Menschen. Wir machen alle Fehler. Seid stark für euch und repräsentiert etwas. Wirklich, kämpft dafür. Kämpft nicht nur für euch; es gibt andere, die können nicht für sich kämpfen. Die brauchen diese Unterstützung. Das ist unsere Aufgabe. Okay?" Nach diesem emotionalen Appell drücken die Drags Hayden fest an sich.

Ob sich die anderen Dragqueens diese Worte zu Herzen nehmen und alle Konflikte beigelegt werden, zeigt sich in den kommenden Folgen.

"Queen of Drags", jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.