ran Football

Bis zu 11,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) erzielten die NFL-Playoffs am Wochenende auf ProSieben Playoffs, Baby! 08.01.2018 13:15 Uhr

Top-Teams starten in die Playoffs

Am nächsten Wochenende greifen die top-gesetzten Teams New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Minnesota Vikings und die Philadelphia Eagles in die Playoffs ein: Am Samstag, 13. Januar 2018, startet die Livebericherstattung der Divisional Round um 22:15 Uhr auf ProSieben mit den Atlanta Falcons gegen die Philadelphia Eagles, im Anschluss empfängt Titelverteidiger New England Patriots den Überraschungssieger vom Wochenende, die Tennessee Titans.

Greift Edebali in den Divisional Playoffs an?

Am Sonntag, 14. Januar 2018, geht’s ab 18:30 Uhr auf ProSieben MAXX weiter mit den Jacksonville Jaguars gegen die Pittsburgh Steelers, zum Abschluss der Divisional Playoffs berichtet ProSieben live ab 22:25 Uhr vom Spiel der New Orleans Saints (Team vom deutschen NFL-Profi Kasim Edebali) bei den Minnesota Vikings.

Letztgenannte sind in diesem Jahr Gastgeber des Super Bowls. Noch nie konnte ein NFL-Team bislang den Heim-Super-Bowl gewinnen – vielleicht diesmal?

Divisional Round

Samstag, 13. Januar 2018

22:15 Uhr NFC: Atlanta Falcons @ Philadelphia Eagles auf ProSieben

2:15 Uhr AFC: Tennessee Titans @ New England Patriots auf ProSieben

Sonntag, 14. Januar 2018

18:30 Uhr AFC: Jacksonville Jaguars @ Pittsburgh Steelers auf ProSieben MAXX

22:25 Uhr NFC: New Orleans Saints @ Minnesota Vikings auf ProSieben