Unterföhring, 4. Januar 2018. It's Showtime! Nur noch drei Spieltage bis zum Super Bowl, am Wochenende starten die Playoffs der National Football League – insgesamt alle zehn Spiele live: Sieben Playoff-Partien werden von ProSieben übertragen – so viele wie noch nie auf einem großen Free-TV-Sender. Drei weitere K.o.-Duelle präsentiert ProSieben MAXX live.

Die Wild-Card-Rounds am Samstag

Los geht’s am Samstag, 6. Januar 2018, um 22:00 Uhr mit der Wild-Card-Round (entspricht einem Achtelfinale) auf ProSieben MAXX mit dem Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Kansas City Chiefs, kommentiert von Jan Stecker und dem ehemaligen NFL-Profi Björn Werner. Direkt im Anschluss an "Promi-Darts-WM 2018" steigt ProSieben ebenfalls in die Partie ein, bevor es ab 1:55 Uhr exklusiv auf ProSieben mit dem Duell der Atlanta Falcons bei den Los Angeles Rams weitergeht, kommentiert von Uwe Morawe und Volker Schenk.

Trailer 0:30 Min. ran Football Road to Super Bowl - Die Playoffs! Auftakt in der Wild Card Round! ProSieben und ProSieben MAXX übertragen die ersten Spiele der Playoffs Live! Am Sonntag, dem 07. Januar treffen ab... Zum Video

Die Wild-Card-Rounds am Sonntag

Die Spiele drei und vier der Wild-Card-Round beginnen am Sonntag, 7. Januar 2018, um 18.30 Uhr, Carsten Spengemann und Roman Motzkus kommentieren die Buffalo Bills bei den Jacksonville Jaguars live auf ProSieben MAXX, ab 22:20 Uhr treffen die Carolina Panthers auf die New Orleans Saints, kommentiert von Jan Stecker, Patrick Esume und Björn Werner live auf ProSieben.

Die Divisional Rounds auf ProSieben und ProSieben MAXX

Die Gewinner der Wild-Card-Round treffen in der Divisional Round am 13./14. Januar 2018 auf die Top-gesetzten Teams beider Conferences AFC und NFL: Titelverteidiger New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles und den Super-Bowl-Gastgeber Minnesota Vikings.

Im Livestream können die Football-Fans sämtliche Playoff-Partien auf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie den Sender-Apps verfolgen. Aktuelle Informationen zu den Playoffs finden Fans unter: http://www.ran.de/us-sport/nfl.

Start NFL-Playoffs:

Wild Card Round

Samstag, 6. Januar 2018

22:00 Uhr AFC: Tennessee Titans at Kansas City Chiefs auf ProSieben MAXX

01:55 Uhr NFC: Atlanta Falcons at Los Angeles Rams auf ProSieben

Sonntag, 7. Januar 2018

18:30 Uhr AFC: Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars auf ProSieben MAXX

22:20 Uhr NFC: Carolina Panthers at New Orleans Saints auf ProSieben

Divisional Round

Samstag, 13. Januar 2018

22:15 Uhr NFC: NN at Philadelphia Eagles auf ProSieben

02:15 Uhr AFC: NN at New England Patriots auf ProSieben

Sonntag, 14. Januar 2018

18:30 Uhr AFC: NN at Pittsburgh Steelers auf ProSieben MAXX

22:25 Uhr NFC: NN at Minnesota Vikings auf ProSieben

Conference Championships

Sonntag, 21. Januar 2018

19:05 Uhr Die 20 Spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl – Die ProSieben Football Night

20:40 Uhr AFC und NFC-Championships live auf ProSieben

ProBowl

Sonntag, 28. Januar 2018

20:15 Uhr ProBowl live auf ProSieben MAXX

52. Super Bowl am Sonntag, 4. Februar 2018 live:

20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX

22:50 Uhr Super Bowl live auf ProSieben