Das wohl heißeste Duell des Jahres: Auf dem Foodtruck Festival 2018 – präsentiert von kabel eins – traten die Star-Köche Martin Baudrexel und Timo Hinkelmann gegen Sebastian Lege und Dirk Hoffmann in zwei eigenen Foodtrucks gegeneinander an: Wer kocht die leckersten Gerichte und verkauft die meisten Portionen an die Festival-Besucher? Team Hoffmann und Lege überzeugte mit ihren Okonomiyaki (japanische Pizza) Team Baudrexel und Hinkelmann beeindruckten mit Ramen-Fisch-Burgern. Am Ende gewinnt aber der RED NOSE DAY: 3.628,90 Euro sind am Ende in beiden Trucks zusammengekommen und die gehen an die vom RED NOSE DAY unterstützten Projekten – u.a. die Lukas Podolski Stiftung.

Wir bedanken uns ganz herzlich!