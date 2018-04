Unterföhring, 29. April 2018. Herzlichen Dank: Im „Beginner gegen Gewinner – RED NOSE DAY Spezial“ mit Joko Winterscheidt fordern Promis am Samstagabend live echte Sport-Champions heraus und füllen damit den Jackpot zugunsten des RED NOSE DAY. Die Promis kämpfen, die Zuschauer spenden: Die vorläufige Spendensumme des RED NOSE DAY 2018 beträgt am Ende der Live-Show 291.476 Euro. Die Spenden gehen in diesem Jahr zwei Kinderhilfsprojekte: Zusammen mit der Lukas Podolski Stiftung will der RED NOSE DAY an einem sozialen Brennpunkt in Köln einen Bolzplatz bauen. Zudem unterstützt der RED NOSE DAY die UNICEF-Kampagne #STOP10SECONDS, die sich für Kinder im Südsudan einsetzt. „Beginner gegen Gewinner“ erzielt am Samstagabend einen soliden Marktanteil von 9,4 Prozent (14-49 J.).