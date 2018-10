Am 28. April feiert ProSieben den RED NOSE DAY 2018: Dabei sammelt der Sender in diesem Jahr Geld für ein internationales und ein nationales Projekt, in denen Kindern geholfen wird: „Zusammen mit der Lukas Podolski Stiftung will der RED NOSE DAY an einem sozialen Brennpunkt in Köln einen Bolzplatz bauen. Zudem unterstützt der RED NOSE DAY die UNICEF-Kampagne #STOP10SECONDS, die sich für Kinder im Südsudan einsetzt. Prominenter Pate von #STOP10SECONDs ist Mats Hummels, der für den guten Zweck auch am 28. April in der ProSieben-Show ‚Beginner gegen Gewinner – RED NOSE DAY Spezial‘ antritt“, so Christoph Körfer, ProSieben-Sendersprecher und Mitglied des RED NOSE DAY e.V.