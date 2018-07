Einmal im Jahr verwandelt sich das ehemalige Militärgelände am Flughafen Weeze in PAROOKAVILLE, eines der größten EDM-Festivals in Deutschland (www.parookaville.com). In diesem Jahr stürmten 80.000 elektrobegeisterte und tanzwütige Bürger die Pforten der Stadt und genossen an drei vollen Showtagen (19. – 21. Juli 2018) die Musik der mehr als 200 Künstler. Alles frei nach dem Festival-Motto des fiktiven Gründungsvaters Bill Parooka: „Mögen Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit regieren!“

Mittendrin befand sich der international bekannte Urban Art-Künstler und Designer René Turrek. Er überraschte die Headliner des Festivals (darunter Martin Garrix, Steve Aoki, Hardwell u.v.m.) mit Portraits von ihnen. Jedes dieser Unikate ist vom entsprechenden Künstler signiert und wird bei www.unitedcharity.de versteigert.