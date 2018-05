Wer steht hinter der Chancen-WM?

Die gemeinnützige Spendenbewegung DEUTSCHLAND RUNDET AUF initiiert gemeinsam mit dem RED NOSE DAY e.V. die Chancen-WM, um ganz Deutschland darauf aufmerksam zu machen, dass die Chancen für Kinder und Jugendliche weder gleich noch gerecht verteilt sind. Ziel der Aktion ist es, Spenden zu sammeln, die gemeinnützigen Projekten zu Gute kommen, die faire Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland schaffen.

Wohin fließen die Spenden und wofür werden Sie eingesetzt?

Die Spenden der Chancen-WM 2018 gehen an das Projekt „Fußball trifft Kultur“ und die Lukas Podolski Stiftung.

„Fußball trifft Kultur“

„Fußball trifft Kultur“ setzt da an, wo Kinder Spaß haben, beim Fußballspielen. Und zwar nicht irgendwo auf dem Schulhof, sondern da wo die Stars kicken: Bei den Bundesligavereinen. Zweimal in der Woche treffen sich Acht- bis Zwölfjährige zum Training mit den Jugendtrainer_innen des jeweiligen Vereins. Im anschließenden Förderunterricht üben die Kids auf spielerische Weise Deutsch und Mathe. Mit den Spenden unterstützt DEUTSCHLAND RUNDET AUF das Projekt an drei bestehenden Standorten und ermöglicht den Aufbau vier neuer Standorte.

Lukas Podolski Stiftung

Vom Bolzplatz ins Leben: Sport ermöglicht einen Zugang zu Kindern und Jugendlichen im sozialen Abseits. Vor allem Fußball hat eine Türöffner-Funktion und dient zur Vermittlung von Werten, wie Verantwortung, Respekt und Fair Play. Zusammen mit der Lukas Podolski Stiftung möchte der RED NOSE DAY einen Bolzplatz an einem sozialen Brennpunkt in Köln errichten und damit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen helfen, über Sport und Bildung ihren Weg in die Gesellschaft zu finden.

Wie viel wird von den Spenden tatsächlich weitergeleitet?

Alle Spenden, die durch das Aufrunden an der Kasse oder über die Website geleistet werden, gehen ohne Abzüge und zu 100% an „Fußball trifft Kultur“ und die Lukas Podolski Stiftung.

Bei den Charity-SMS (5€ je SMS zzgl. Transport) wird eine minimale Transaktionsgebühr von 0,17€ pro SMS vom Provider einbehalten, d.h. 4,83€ gehen direkt an die Projekte.