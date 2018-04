Red Nose Day

Unterföhring, 23. April 2018. Für den guten Zweck tritt der Gastgeber höchstpersönlich zum Wettkampf an und wird selbst zum „Beginner“: In seiner Show „Beginner gegen Gewinner“ fordert Joko Winterscheidt am Samstag, 28. April, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben in seiner Joko Challenge den Junioren-Weltmeister im Skibergsteigen, Anton Palzer, auf der Skisprungschanze heraus. Kann Joko Winterscheidt den Sportprofi mit einem clever ausgewählten Handicap schwächen und schlagen?